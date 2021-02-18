ABD'nin Teksas eyaletinde su kuyruğu!

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının görüldüğü ABD'nin başı şimdi de hava koşullarıyla dertte. Soğuk hava ve yağışlar sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği Teksas'ta su ve tüp kuyrukları oluşurken bir yandan da enerji sıkıntısı yaşanıyor. Milyonlarca kişi elektrik kesintisiyle mücadele ederken, elektriği olanların da yüksek faturalarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. İşte su kuyruğundan görüntüler...