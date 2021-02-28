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ABD'nin 28 Şubat darbesindeki rolü belgelerde

ABD'nin 28 Şubat darbesindeki rolü belgelerde
28.02.2021 23:37
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Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Türkiye’de yaşanan darbelerin arkasındaki ülke olarak adı geçen ABD'nin 28 Şubat’taki rolü belgelere yansıdı. 28 Şubat'a giden süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçilere gönderdiği belgede, "Departmanlarımız, Türk Hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan’ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirilmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce, Türkiye’nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu, bizim milli menfaatlerimize aykırıdır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.


Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Türkiye’de yaşanan darbelerin arkasındaki ülke olarak adı geçen ABD'nin 28 Şubat’taki rolü belgelere yansıdı. 28 Şubat'a giden süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçilere gönderdiği belgede, "Departmanlarımız, Türk Hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan’ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirilmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimizce, Türkiye’nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu, bizim milli menfaatlerimize aykırıdır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
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