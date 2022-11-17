ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye düşmanlığı yaptı! KKTC ve F-16 hazımsızlığı

Türkiye'nin diplomatik hamleleri sonucu ABD'den alınacak F-16 meselsinde olumlu gelişmeler yaşanırken bir yandan da KKTC'ye yönelik adımlar ve kararlı duruş Yunanistan'ı ve Türkiye düşmanlarını çıldırtıyor.

F-16 VE KKTC İÇİN İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

Başkan Erdoğan son olarak G-20 kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı temas sonrası F-16'larla ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu belirtirken bir yandan KKTC'ye 'Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü verilmesi ABD'deki Rum-Yunan lobisini rahatsız etti.

ABD'Lİ BOB MENENDEZ YİNE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rum-Yunan lobisinin şahin ismi Senatör Bob Menendez, ABD'de örgütlü Rum diyasporasının, önceki gün yapılan KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü törenleriyle ilgili düzenlediği online buluşmada, Türkiye'ye F-16 satışına da izin vermeyeceğini söyledi.



Fotoğraf: Bob Menendez

Lobi şirketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin karşılığını veren senatörler, Rumların duymak istediği sloganlara sarılarak "Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin, Türkiye'ye F-16 satışına asla izin vermeyeceğiz" sözleri verdi.

Toplantıya, senatörler Bob Menendez, Chris Van Hollen, John Sarbanis ve Dina Titus, Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pagas da katıldı.

Hürriyet'te yer alan bilgilere göre Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pagas, 20 Kongre üyesinin imzaladığı bir bildiriyle Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi çağrısında bulundu. ABD'de Ermeni örgütü ANCA direktörü Aram Hamparyan, bildiriyle Kongre'den Başkan Biden'ın 2023 bütçesi çerçevesinde silah satışlarına sınırlama getirilmesini istediklerini söyledi.

F-16 SINIRLANDIRMASI DA RAHATSIZ ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz ay Türkiye'nin Washington ile yürüttüğü diplomatik çabaları sonucunda ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı.

Bunun üzerine Bob Menendez, Twitter'dan bir açıklama yaptı.







Menendez, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için yalnızca bir araç" dedi.



Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, "Açık konuşayım. Erdoğan, bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar Türkiye'ye F-16'larla ilgili herhangi konuyu onaylamayacağım. Nokta" yazdı.







TASARI BIDEN'A GÖNDERİLECEK

Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra, tasarıyı Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderecek.



Tasarının son halinde de Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan maddelerin çıkarılması bekleniyor.







BOB MENENDEZ, YAHUDİ, ERMENİ VE RUM LOBİLERİNE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan New Jersey senatörü ve ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, ABD'li politikacılara yapılan kampanya bağışlarını izleyen OpenSecrets web sitesinde bulunan verilere göre, göreve gelmesindeki etkin güç olarak NorPAC öne çıkıyor.



NorPAC kendisini "asıl amacı İsrail'in gücüne, güvenliğine ve hayatta kalmasına gerçek bir bağlılık gösteren ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve adaylarını desteklemek olan partizan olmayan bir siyasi eylem komitesi" olarak tanımlıyor. Söz konusu sitede, Menendez'e 2017'den 2022'ye en çok katkı sağlayan bu şirketin desteği 248 bin 889 dolar olarak gösteriliyor.



Yunanistan'ın Ege'deki Türkiye'yi kışkırtma girişimlerinin en büyük savunucularından biri de Bob Menendez oldu. Menendez, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra ABD-Türkiye ve Türkiye-NATO ilişkilerini de hedef gösteren nitelikte açıklamalar yapıyor.







Bu açıklamalardan bazıları da şöyle;

"Yunanistan'ın karasularına ve hava sahasına yönelik ihlaller kabul edilemez."



"Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokasyon, bir NATO müttefikine karşı provokasyon sayılacak. Türkiye, bunun sonuçlarını göze almalıdır."



"Komite'nin Başkanı olduğum sürece Türkiye'ye, bu şartlar altında F-16 satışına izin vermeyeceğim. Bunu, ABD'nin ulusal güvenlik meselesi haline getireceğim."



"ABD, Yunanistan'ın tüm kritik anlarında yanında yer alan bir müttefikidir."



TÜRKİYE'NİN SİSMİK ARAŞTIRMALARINI DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

2020 yılında da Yunanistan'ın hukuksuz tavrı yine Menendez tarafından desteklenmişti.



Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve ona eşlik edecek iki geminin Meis Adası'nın güney-doğu hattında sismik arama-tarama faaliyetlerine katılacağını duyurmuştu ve söz konusu alanda Navtex ilan etmişti.



Bu noktada Menendez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım skandal niteliğinde olmuştu. O dönem ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olan Bob Menendez, 'Türkiye'nin Yunanistan'a ait karasuları tartışmaya açarak bölgede gerginlik çıkardığını' ileri sürmüştü.







"Açıkça konuşalım: Bu suları 'tartışmaya açan' tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan'a ait ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bölgedeki gerginlikten tek başına sorumlu olduğunu açıkça ve kamuya açık bir şekilde ifade etmelidir."



İSRAİL İLE OLAN YAKINLIĞI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Senatör Menendez'in yakın ilişkileriyle bilinen bir diğer ülke ise İsrail...



İsrail'in yerleşim yerlerinin yasal geçerliliği olmadığını belirten 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'deki İsrail karşıtı duyguları ve kararları Menendez daima kınadı.



Ayrıca, Filistin'e hiçbir Amerikan hükümet fonunun verilmeyeceğini açıklayan Taylor Force Act'i de desteklemesi bu yakınlığın işaretlerden bazıları...







SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI DESTEKLİYOR

Senatör, siyasi hayatında birçok kez sözde Ermeni Soykırımı'nı kabul ettirmeye yönelik adımlar da attı.



2019'da ABD Senatosunda kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı karar tasarısını hazırlayan iki senatörden biri Menendez'di. Oylamanın ardından konuşmasında ağlaması da dikkat çekmişti.



ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl ilk kez sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasındaki başrol de Menendez'e ait.



Bazı görüşlere göre Menendez'in bu tutumunun arkasındaki neden eşinin Ermeni olması.



2010 yılında ise eşi Türk olduğu için Matthew Bryza'nın ABD'nin Bakü Büyükelçisi olmasını engelleyen adımı da Menendez atmıştı.