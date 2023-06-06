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ABD'li FORBES dergisinden HAKAN FİDAN analizi: 'Görünmez el'

ABD'li FORBES dergisinden HAKAN FİDAN analizi: 'Görünmez el'
06.06.2023 11:38

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MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması, tüm dünyada yankı uyandırdı. ABD'li FORBES dergisi Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasını "Görünmeyen el devrede" analiziyle manşetine taşıdı.

Haber Videoları

Forbes: Görünmeyen el MİT, bugüne dek Türkiye'nin küresel hamlelerine yön verdi. Bundan sonra da verecek... Herkes Fidan'ın zekasına ve becerisine hayran... Lakabı Dr. Fidan...

theguardian: Türk istihbaratının başındaki isim artık dışişlerinden sorumlu.

DEER SPIEGEL: Fidan, Erdoğan'ın sır küpü... Devletin içini en iyi bilen adam.

Financial Times: Dış politikanın yeni patronu Hakan Fidan.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi, dünyada büyük ses getirdi. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na atanan MİT eski Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili yorumlar, dikkat çekti. Amerikan Forbes dergisi Fidan'la ilgili analizinde ''Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu. Herkes, Hakan Fidan'ın zekasını ve stratejik hünerlerini tanıyor.

Fidan şimdi adını gazetelere yazdıracak, harekete geçirdiği olağanüstü süreçleri onaylayacak, istihbarat toplama ve politika belirleme arasındaki boşlukta köprü kuracak" ifadelerine yer verdi. Ayrıca "Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atanması yalnızca bürokratik bir görev değişikliği değil, ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'nun siyasi labirentine her dış paydaşa açık bir çağrı" denildi. Analizde Fidan'ın "Pakistan'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'dan ABD'ye farklı ülkelerden isimlerle yaptığı sohbetlerde Türkiye'nin global faaliyetlerine yön veren 'görünmez bir el' olduğu" kaydedildi.



MANŞETLERİ SÜSLEDİ
Middle East Eye: Erdoğan, çok özel birini MİT'in başarılı direktörü Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olarak tercih etti.

Guardian: Türk istihbaratının başındaki isim artık dışişlerinden sorumlu.

New York Times: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Al Jazeera: Güçlü istihbarat şefi, Dışişleri Bakanı oldu.

Financial Times: Dış politikanın yeni patronu Hakan Fidan.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı. Yaptığı açıklamada, "Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim" dedi.

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