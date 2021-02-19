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ABD'li avukat Robert Amsterdam'dan A Haber'de çarpıcı 'FETÖ' açıklamaları!

ABD'li avukat Robert Amsterdam'dan A Haber'de çarpıcı 'FETÖ' açıklamaları!
19.02.2021 22:46
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FETÖ'nün dünya genelinde ve özellikle ABD'deki faaliyetlerini araştıran avukat Robert Amsterdam A Haber'de çarpıcı açıklamalar yaptı. ABD'de bir grup Senatör, Başkan Joe Bıden'a bir mektup gönderdi. O mektupta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'cü teröristler, "insan hakları kurbanı" gibi lanse ediliyordu. Örgütün yurt dışındaki yasa dışı faaliyetlerini araştıran Avukat Robert Amsterdam, mektuba yanıt verdi. ABD'de FETÖ hakkında yorumlarda bulunan Avukat Amsterdam ABD'nin FETÖ'nün gerçek doğasını yanlış anladığını ifade etti. Ülkedeki Senatörlerin FETÖ yorumunun gerçek dışı olduğunu ifade eden Amsterdam, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması gerektiğini ifade etti.


FETÖ'nün dünya genelinde ve özellikle ABD'deki faaliyetlerini araştıran avukat Robert Amsterdam A Haber'de çarpıcı açıklamalar yaptı. ABD'de bir grup Senatör, Başkan Joe Bıden'a bir mektup gönderdi. O mektupta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'cü teröristler, "insan hakları kurbanı" gibi lanse ediliyordu. Örgütün yurt dışındaki yasa dışı faaliyetlerini araştıran Avukat Robert Amsterdam, mektuba yanıt verdi. ABD'de FETÖ hakkında yorumlarda bulunan Avukat Amsterdam ABD'nin FETÖ'nün gerçek doğasını yanlış anladığını ifade etti. Ülkedeki Senatörlerin FETÖ yorumunun gerçek dışı olduğunu ifade eden Amsterdam, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması gerektiğini ifade etti.
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