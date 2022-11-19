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ABD'den PKK/YPG'ye 'Türkiye sınır ötesi operasyon yapacak' uyarısı

ABD'den PKK/YPG'ye 'Türkiye sınır ötesi operasyon yapacak' uyarısı
19.11.2022 10:05

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Taksim'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye karşılığını çok ağır vereceğini vurgulamıştı. Sözde müttefik ABD, PKK/YPG'ye 'Türkiye sınır ötesi operasyon yapacak' uyarısında bulundu. Söz konusu açıklamayı A Haber'de değerlendiren uzmanlar, duyurunun zamanlamasının manidar olduğunu vurgulayıp, "5. harekatın" önemini maddeleriyle anlattı.

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ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin olası bir Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağını iddia ederken ABD vatandaşlarından sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.




ABD Erbil Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir kaynaklı iddiaları raporladı. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti.




4 UYARI
Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak 'Sınır bölgelerinden kaçının', 'Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun', 'Düşük bir profil tutun', 'Güncellemeler için yerel medyayı izleyin' ifadeleri kullanıldı.


"VERİLEN MESAJI ALDIK, KARŞILIĞINI AĞIR VERECEĞİZ"
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız günlerde saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralanmıştı. Kalleş saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısı üzerinden Türkiye'ye verilmek istenen mesaja dikkat çekmiş ve ABD'ye çok sert tepki göstermişti.

"Bize verilen mesajı aldık" diyen Soylu, çok ağır karşılık vereceklerini belirterek "Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"AMERİKA'NIN TAZİYE DİLEMESİNİ REDDEDİYORUZ"
Amerika'nın taziye dilemesini reddettiklerini bildiren Bakan Soylu, "Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

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