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ABD'den F-16 mesajı: Türkiye'nin flilosunu modernize etme planlarını destekliyoruz

ABD'den F-16 mesajı: Türkiye'nin flilosunu modernize etme planlarını destekliyoruz
30.06.2022 10:38

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi öncesi ABD'den dikkat çeken F-16 mesajı geldi. ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

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Madrid'de NATO Zirvesi devam ederken dikkat çeken gelilşmeler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi öncesi ABD'den dikkat çeken F-16 mesajı geldi.

ABD'DEN F-16 MESAJI
ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

Wallender, Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ile bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendiren Wallender, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." dedi.

"NATO GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNUYOR"
Wallender, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği demek olduğunu belirterek, "Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

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