Rusya’dan, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “ABD’nin ülke tarihine geçen bu trajik olayı geride bırakmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. ABD basınının Amerikalıları böldüğü eleştirisinde Rus Sözcü, "ABD basını, siyasi güç mücadelesinin aracı haline geldi" dedi.

ABD, dün akşam yaşanan olaylarla tüm dünyanın diline düştü...

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin Rusya'daki ilk resmi değerlendirme Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapıldı.

Zaharova, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'de yaşanan gelişmeleri ele aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Yaşananlar ABD'nin iç meselesi ancak ülkedeki seçim sisteminin çok eski olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem modern demokratik standartları karşılamıyor ve çok sayıda ihlale yol açıyor" dedi.

"ABD MEDYASI ÜLKEYİ BÖLÜYOR"

Rus Sözcü ABD basınını eleştirerek, "ABD basını, siyasi güç mücadelesinin aracı haline geldi. Söz konusu durum, Amerikan toplumunda şu anda gördüğümüz bölünmenin sebebini oluşturuyor. ABD'nin ülke tarihine geçen bu trajik olayı saygın bir şekilde geride bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.