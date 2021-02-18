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ABD'de tüp ve su kuyruğu! Teksas'ta 2,7 milyon kişiye elektrik verilemiyor

ABD'de tüp ve su kuyruğu! Teksas'ta 2,7 milyon kişiye elektrik verilemiyor
18.02.2021 12:50
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ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlar insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Şehrin farklı noktalarında görüntülenen tüp alma sıraları onlarca metreyi buldu. Binlerce insan marketlere hücum etti, yeni tip koronavirüs ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.


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