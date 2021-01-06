Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Trump meydana indi. ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika’yı Kurtar” adlı mitingine başkent Washington DC’de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, “Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Trump meydana indi. ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingine başkent Washington DC'de başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.