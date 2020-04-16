ABD'de iç savaş görüntüleri! Silahlarla sokağa döküldüler | Video 16.04.2020 15:06

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs en çok ABD’yi vurdu. ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aşarken vaka sayısı 650 bine dayandı. ABD'nin Michigan eyaletinde koronavirüs vakası 25 bin, ölü sayısı da 1921'e çıktı. Karantina altında olan eyalette aşırı sağcı gruplar silahlarıyla parlamento binasının önünde toplanarak, karantinanın kaldırılması çağrısı yaptılar.

Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, corona virüs salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı protesto etmek amacıyla Michigan'ın başkenti Lansing'de parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun salihlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın corona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler.

Silahlı göstericiler adına Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Meshawn Maddock protesto eylemine katılanların Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız gruplardan oluştuğunu iddia etti.

"Hasta insanlara evde kalmayı söylediğinizde karantina olur ancak sağlıklı insanları evde kalmaya zorlarsanız bunun adı diktatörlüktür" diyen Maddock, "Burada olan herkes sosyal mesafenin ne olduğunu biliyor. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen dadı bir devlet istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Eylemlerini Michigan eyaleti geneline yaymak istediklerini belirten göstericiler, Michigen Valisi Gretchen Whitmer'den karantinaya kaldırmasını ve ekonomiye odaklanmasını istediler.

Göstericilerden birisi, corona virüs salgını nedeniyle diğer hastaların hastanelerde tedavi altına alınmadığını iddia etti. Gösterici bu konuda yasal hakları olduğunu ve dava açacağını belirtti.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise, "Today" isimli televiyon programına karantina tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Michigan eyaletinin kar altında olduğunu ve önümüzdeki günlerde kar kalınlığının 30 santimin üzerine çıkacağını beliren Vali Whitmer, "Corona virüsle ilgili karantina olmasa da, zaten insanlar kardan dolayı evlerinde çıkamayacak. Salgını bitirmek için bu durumdan faydalanmalıyız" dedi.

Yeni tip corona virüsü salgınıyla birlikte ABD'de 17 milyon çalışan işsiz kaldı. ABD'de her 10 çalışandan birinin işinden olduğu belirtiliyor.

TRUMP: BU DENLİ ÖLÜM VE YIKIM GÖRMEK KORKUNÇTU

ABD Başkanı Donald Trump ülke genelinde uygulanan sıkı önlemleri kaldırmak için 1 Mayıs tarihini gösteriyor. Trump bazı eyaletlerde ise, karantina şartlarının daha erken kaldırılabileceğini söyledi. Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump, "Corona virüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor. Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu" dedi.

Trump, "Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor" şeklinde konuştu.