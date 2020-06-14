ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd protestoları sürerken bir skandal daha yaşandı. ABD’de dün gece Rayshard Brooks isimli siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.
ABD'de bir 'George Floyd' vakası daha! Siyahi genç Rayshard Brooks öldürüldü
14.06.2020 01:23
- ABD'de bir 'George Floyd' vakası daha! Siyahi genç Rayshard Brooks öldürüldü
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