ABD'de bir 'George Floyd' vakası daha! Siyahi genç Rayshard Brooks öldürüldü

14.06.2020 01:23

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd protestoları sürerken bir skandal daha yaşandı. ABD’de dün gece Rayshard Brooks isimli siyahi bir adam aracında uyuduğu sırada polis tarafından gözaltına altına alınmak istendi. Siyahi adam polise direnince vurularak öldürüldü.