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ABD: Türkiye ile özellikle Suriye'deki ortak çıkarlarımız için çalışmaya devam edeceğiz

ABD: Türkiye ile özellikle Suriye'deki ortak çıkarlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
03.03.2021 09:18
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Biden-Blinken yönetiminde Türkiye ile ABD ilişkilerinin son durumu...


Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde İdlib'deki son duruma ve Suriye bağlamında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiye dair bir soruyu cevap verdi.

İDLİB'DEKİ SİVİLLERİ KİM KORUYACAK?

Price, İdlib'deki sivillere yönelik muhtemel bir katliamı önleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu anlatan haberlere atıf yapan AA muhabirinin, "İdlib'deki sivillerle ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında bir iş birliği ihtimali olup olmadığı" sorusunu yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE SURİYE'DE ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR"

Bakanlık Sözcüsü, "Türkiye ile ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile özellikle Suriye bağlamında ortak çıkarlarımız var. Türkiye ile Suriye'deki ortak çıkarlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Price, ayrıca, önceki gün yaptıkları ve İdlib'de geçen yıl şehit olan Türk askerleriyle ilgili açıklamasına da atıfta bulundu.

BİRÇOK KARMAŞIK SORUNUMUZ VAR

Uzmanlara göre, Türkiye-ABD ilişkileri çözüm bekleyen FETÖ, PKK/YPG terör örgütü, Doğu Akdeniz, S-400 gibi karmaşık birçok sorunun gölgesinde ilerlese de ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden döneminde, iki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının harekete geçmesi bekleniyor.

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