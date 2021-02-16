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ABD, terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı kalleşlikle ilgili nasıl geri adım attı?

ABD, terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı kalleşlikle ilgili nasıl geri adım attı?
16.02.2021 01:54
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ABD nasıl geri adım attı?

Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından katledilmesi sonrası ABD'den yapılan açıklamada "Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa..." ifadesi kullanılmıştı. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi. Peki ABD, terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı kalleşlikle ilgili nasıl geri adım attı? Gazeteci-Yazar Metin Özkan, ABD’nin Gara katliamıyla ilgili attığı geri adımı değerlendirdi.


Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından katledilmesi sonrası ABD'den yapılan açıklamada "Türk sivillerin terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından öldürüldüğüne dair haberler doğruysa..." ifadesi kullanılmıştı. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi. Peki ABD, terör örgütü PKK'nın Gara'da yaptığı kalleşlikle ilgili nasıl geri adım attı? Gazeteci-Yazar Metin Özkan, ABD’nin Gara katliamıyla ilgili attığı geri adımı değerlendirdi.
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