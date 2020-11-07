ABD seçimlerinin ardından Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber'de flaş F-35 iddiası! "Eğer Trump kazansaydı..."

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 290 delegeye ulaşan Joe Biden ülkenin yeni başkanı seçildi. Peki Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye ile ABD ilişkililerini nasıl etkiler? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, seçimi Donald Trump kazansaydı Türkiye'nin F-35'leri alabileceğini iddia etti ve önemli bilgiler verdi.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 290 delegeye ulaşan Joe Biden ülkenin yeni başkanı seçildi. Peki Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye ile ABD ilişkililerini nasıl etkiler? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçimi Donal Trump kazansaydı F-35'leri Türkiye'nin alabileceğini ifade eden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"TÜRKİYE F-35'LERİ ALACAKTI"

Caşın, "Sayın Trump kazansaydı Türkiye - ABD ilişkileri ustalık dönemine girecek ustalık dönemine girilecek ve çok daha iyi ilişkiler olacaktı. Türkiye F-35'leri dahil alabilecekti" sözleri dikkat çekti.