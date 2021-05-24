ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’da binlerce kişi "#ErdoğanlaBirlikteyiz" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu göstermek isteyen sosyal medya kullanıcıları #ErdoğanlaBirlikteyiz etiketi başlattı. Siyasetçilerden, belediye başkanlarına ve vatandaşlara kadar birçok kişi Başkan Erdoğan fotoğrafları paylaşarak mesajlar yazdı. İşte binlerce paylaşımdan öne çıkanlar...

Her türlü saldırıya, manipülasyona ve iftiraya karşı sosyal medya platformu Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek için #ErdoğanlaBirlikteyiz etiketi (hashtag) açıldı. Binlerce iletilerle (tweet) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları atıldı.

Siyasetçilerden, belediye başkanlarına ve vatandaşlardan birçok kişi Başkan Erdoğan fotoğrafları paylaşımları yaptı. Kimileri ise Başkan Erdoğan ile yan yana çektirdikleri fotoğraflarla birlikte iletiler paylaştı. İşte binlerce paylaşılan mesajlar ve fotoğraflardan bazıları:

"HAK DAVADA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Dr Leyla Şahin Usta: "Bizim tarafımız ümmetin sesi ve nefesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafıdır. Allah'ın izniyle onun yanında hak davada yürümeye devam edeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz"





"ALLAH ÖMÜR VERDİKÇE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre,Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan: "Allah ömür verdikçe liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"DÜN NASIL MEYDAN VERMEDİYSEK BUGÜN DE VERMEYECEĞİZ"



AK Parti MKYK Y. Üyesi ve Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı: "Daha önceki birçok kirli operasyonda FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapanlar, iddiaları üzerinden iktidar hayalleri kuranlar bugün başka bir illegal yapının arkasına saklanmış vaziyetteler. Kirli siyasetinize dün nasıl meydan vermediysek bugün de vermeyeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Dr. Fatma Betül Sayan Kaya: "Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz "

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz!" #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE YOL YÜRÜMEK ONURDUR!"

27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: Dünya mazlumlarının sesi, milletimize hizmetkar olmakla övünen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek bizim için onurdur. Bu can bu tende oldukça #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti Çanakkale Milletvekili: "Jülide İskenderoğlu: Karınca misali herkes bir kez daha görsün ki her zaman #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"LİDERİMİZ ERDOĞANLA BİRLİKTEYİZ"



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan: "Geçmişin tüm cuntalarını, çetelerini ve vesayet odaklarını bitiren, FETÖ'yü geri gelmemek üzere topraklarımızdan kazıyan ve biz gençlere geleceği aydınlık Türkiye'yi kazandıran liderimiz #ErdoğanlaBirlikteyiz

"TÜM DÜNYADA MAZLUMLARIN SESİ OLAN #ERDOĞANLABİRLİKTEYİZ"



AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: "Milletin desteği ve duası ile nice hizmetlere ve reformlara liderlik yapmış, yapmaya devam eden, ülkemizde ve tüm dünyada mazlumların sesi olan #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"DÜN DE, BUGÜN DE, YARIN DA DAİMA…"



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: "2023 hedeflerine giden güçlü ve müreffeh Türkiye yolunda Dün de, bugün de, yarın da daima #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: "Milletin adamı, mazlumun umudu Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz!"

Esenler belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Dün de, bugün de, yarın da... Her daim #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"BUGÜN BU RÜZGÂRA KAPILANLAR YARIN ASLA AFFEDİLMEYECEK"

Sevil Aynur Yüksel: "Devletimize içeride tarihi bir operasyon gerçekleştiriyor. Kimin kuyruğuna basılıyorsa, kimin ağababalarının sömürü sermayesine darbe vuruluyorsa hepsi son çırpınışları yapıyor. Bugün bu rüzgâra kapılanlar yarın asla affedilmeyecek. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"TOPUNUZ GELİN!"



Sümeyra Arıkan: Azim, inanç ve vatan sevdasıyla ne mutlu millete adanmış ömürlere...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi "Topunuz gelin" #ErdoğanlaBirlikteyiz"



Sadiye Su Acar: "Milleti uğruna kefen giyip çıkmışsa bir lider. Bize de Allah'u ekber deyip, izinden koşmak düşer. Her daim #SeninleyizErdoğan #ErdoganlaBirlikteyiz"

"SAFIMIZ YERİMİZ BELLİ"



Mehmet Taze: "Ne dün nede bugün her zaman ve daima izinde yürümeye devam edeceğiz safımız yerimiz belli. #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"BİR ADAM OLAMADINIZ, BİRDE BU VATANI VE MİLLETİ SEVEMEDİNİZ"

Abdulaziz Şahin: "Amerikancı oldunuz, Ermeni oldunuz, Fetocu oldunuz, PKK'lı oldunuz, Pekerci oldunuz, İrancı oldunuz, LPGL'i oldunuz tek bildiğiniz Erdoğan'ın karşısında olanın karşısında olmak. Bir adam olamadınız, birde bu vatanı ve milleti sevemediniz #ErdoğanlaBirlikteyiz"

"KİRLİ SİYASETİNİZE DÜN NASIL MEYDAN VERMEDİYSEK BUGÜN DE VERMEYECEĞİZ"

Eyüp Çakır: "Daha önceki birçok kirli operasyonda FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapanlar, iddiaları üzerinden iktidar hayalleri kuranlar bugün başka bir illegal yapının arkasına saklanmış vaziyetteler. Kirli siyasetinize dün nasıl meydan vermediysek bugün de vermeyeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz"



Şevket Gürsoy: "Ülkesi, milleti ve devleti için çalışanlar asla yalnız kalmazlar. Bu uğurda yorulmadan mücadele eden ve gayreti şimdiye kadar görülmemiş olan Cumhurbaşkanımız #ErdoganlaBirlikteyiz"