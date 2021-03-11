ABD merkezli FETÖ’nün Biden planı

Kanlı darbe girişimi 15 Temmuz'un ardından FETÖ'cülerin sığındığı liman olan ABD'de, Türkiye aleyhindeki çalışmalar devam ediyor... Joe Biden'ın göreve gelişiyle beraber kara propagandalarına hız veren terör örgütü en son ABD'nin metropolü New York'un en işlek caddelerinden biri Time Square'de yer alan reklam panolarında Erdoğan aleyhinde ilan verdi. Peki, FETÖ ABD'deki faaliyetlerini neden arttırdı? Biden'ın gelişi FETÖ'cüleri cesaretlendirdi mi? FETÖ'de güç savaşı nasıl çıktı? ABD merkezli FETÖ'nün kirli planının detayları...