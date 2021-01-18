Haberler Video Haber Videoları ABD Kongre binasında panik! Giriş çıkışlar kapatıldı

ABD Kongre binasında panik! Giriş çıkışlar kapatıldı

ABD Kongre binasında panik! Giriş çıkışlar kapatıldı
18.01.2021 19:28
Ana Sayfa 03:53
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:18
ABD Kongre binasında panik!
Ana Sayfa 05:42
Müslüman gence kargoyla İncil...
Ana Sayfa 01:31
Kar topu oynamak isteyen...
Ana Sayfa 03:18
Yaşlı kadına bakıcı şiddeti!
Ana Sayfa 00:09
Sevgilisinin lüks araçlarını...
Ana Sayfa 03:58
Günde 3 bin dolar...
Ana Sayfa 02:15
Şaşırtan manzara! Göl ikiye...
Ana Sayfa 04:56
İstanbul'da buz tutan yolda...
Ana Sayfa 15:11
İstanbul'da trafik durma...
Ana Sayfa 02:21
Korku dolu anlar! Yoldan çıkan...
Ana Sayfa 00:25
Kısıtlamadan kaçtılar yaylada...

Son dakika haberi... ABD'de Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta kanlı bir baskına sahne olan ABD Kongre binasından yine panik anları yaşandı. Kongre binası yakınlarındaki evsizler kampında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kongre’de “dış güvenlik tehdidi” alarmı verilerek, giriş ve çıkışlar kapatıldı.


Son dakika haberi... ABD'de Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta kanlı bir baskına sahne olan ABD Kongre binasından yine panik anları yaşandı. Kongre binası yakınlarındaki evsizler kampında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kongre'de "dış güvenlik tehdidi" alarmı verilerek, giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Haber Videoları