ABD Kongre binasında panik! Giriş çıkışlar kapatıldı

Son dakika haberi... ABD'de Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta kanlı bir baskına sahne olan ABD Kongre binasından yine panik anları yaşandı. Kongre binası yakınlarındaki evsizler kampında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kongre’de “dış güvenlik tehdidi” alarmı verilerek, giriş ve çıkışlar kapatıldı.