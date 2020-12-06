ABD karıştı! Washington DC’de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi

ABD’nin başkenti Washington DC’de sokaklar karıştı. Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi. Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine vuruken çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.