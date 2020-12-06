Haberler Video Haber Videoları ABD karıştı! Washington DC’de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi

ABD karıştı! Washington DC’de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi

ABD karıştı! Washington DC’de Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi
06.12.2020 19:13
Ana Sayfa 00:44
Maria ile Mustafa 14. bölüm...
Ana Sayfa 03:10
Denetimden kaçtı, ortalığı...
Ana Sayfa 00:52
Benzinlikte panik anları! Bir...
Ana Sayfa 02:55
Oğlunu vurdu! Çünkü...
Ana Sayfa 01:13
Milyoner'de dramatik veda!
Ana Sayfa 01:05
Senarist üzerini çizdi! Başrol...
Ana Sayfa 03:10
Tecavüze kalkışan CHP...
Ana Sayfa 00:27
Sarhoş motosikletli otomobile...
Ana Sayfa 01:12
Bahar Candan estetiğe doyamadı
Ana Sayfa 04:30
Uzman isim uyardı: Depremler...
Ana Sayfa 00:53
Elif Ada babasının kopyası...
Ana Sayfa 15:44
Başkan Erdoğan'dan önemli...

ABD’nin başkenti Washington DC’de sokaklar karıştı. Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi. Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine vuruken çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.


ABD'nin başkenti Washington DC'de sokaklar karıştı. Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri birbirine girdi. Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine vuruken çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Haber Videoları