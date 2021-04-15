ABD gemileri Karadeniz’e geçmeyecek

ABD, Montrö Anlaşması'na uygun olarak Boğazlar'dan Karadeniz'e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvurudan vazgeçti. Kararın, Biden-Putin görüşmesinden sonra alınması dikkat çekti.

ABD, Montrö Anlaşması'na uygun olarak Boğazlar'dan Karadeniz'e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvurudan vazgeçti. Kararın, Biden-Putin görüşmesinden sonra alınması dikkat çekti.

YILDIRIM AKBULUT HAYATINI KAYBETTİ

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut (86), tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akbulut, 1987 yılındaki seçimde milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ardından TBMM Başkanlığı görevini 1989'a kadar devam ettirdi. 1989-1991 yıllarında Başbakanlık yapan Akbulut, 2002'de yeniden milletvekili seçilemeyince TBMM'ye veda etti. Başkan Erdoğan da Yıldırım Akbulut için Twitter'dan taziye mesajı yayınladı.

CİNAYETİN SİRRI CÖZÜLDÜ

İngiltere, geçtiğimiz hafta korkunç bir cinayetle sarsıldı. Çarşamba günü ülkenin en köklü ailelerinden Sutton Ailesi'nin 'baronet' unvanlı üyesi Sir Richard Lexington Sutton, Dorset'teki çiftlik evinde katledildi! Saldırgan tarafından defalarca bıçaklanan eşi Anne Schreiber'in ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Vahşi cinayetin ardından polis saldırganı yakalamak için harekete geçti. Katilin, Sutton üvey oğlu Thomas Schreiber (34) olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Schreiber, cinayeti itiraf etti. Sir Richard Lexington Sutton, 301 milyon sterlinlik servetiyle The Sunday Times Zenginler Listesi'ne 435. sıraya girmişti. Ayrıca ülkede 7 bin dönümlük araziye sahipti.

GÜZEL HAREKATE

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile geçtiğimiz yıl Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Dedesi Prens Philip'in ölümü üzerine soluğu Londra'da aldı. COVİD-19 tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı. Harry'nin bu adımı, ailedeki buzları da eritmeye başladı. Öyle ki bir süredir telefonlarına çıkmayan ağabeyi William, Harry'yi aradı. Aileye yakın kaynaklar bir yıldan fazla süredir birbirlerini görmeyen iki kardeşin, acı günlerinde birbirine destek olduğunu açıkladı. William ve Harry'nin barışması için Kate Middleton'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.