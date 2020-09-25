ABD eski başkan adayı Ron Paul canlı yayında felç geçirdi

25.09.2020 23:28

ABD eski Kongre Üyesi ve eski başkan adayı Ron Paul, Youtube'da canlı bir röportaj sırasında, felç geçirdi. Paul, yaşadığı korkunç olayın ardından hemen hastaneye kaldırıldı. İşte izleyenleri şaşkına uğratan o anlar...

Olay, bu Cuma öğlen ABD saatine göre 12 sularında meydana geldi. 85 yaşındaki ABD eski Kongre Üyesi Ron Paul, Ron Paul Liberal Haber YouTube kanalında ekonomi hakkında konuşurken bir anda dili dondu. Paul konuşmasına devam etmek için mücadele etti ama sözleri dilinde gevelendi.

YouTube yayınıysa kısa sürede kesilip kaldırıldı. Deneyimli siyasetçi hakkında henüz ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Fox News ise, eski kongre üyesinin önlem olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

NEREDEYSE ABD BAŞKANI OLACAKTI

Siyasete girmeden önce pratisyen doktor olan ve 20 yılı aşkın bir süre Teksas eyaleti 14. bölge Temsilciler Meclisi Üyesi olarak görev yapan Ron Paul, 2013'te görevinden ayrıldı. Paul, ABD seçimlerinde 3 kez başkanlık seçimlerine girdi. 1988'de Liberal Parti'den, 2008 ve 2012'de Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu. 18 Haziran 2011 New Orleans, Louisiana'da düzenlenen Cumhuriyetçiler liderlik konferansında, Paul ABD Başkanlık anketinden neredeyse verilen oyların % 40'ını alarak kazandı.