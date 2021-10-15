ABD-Çin rekabeti dünyayı nereye sürüklüyor? İşte Pentagon'u sarsan istifanın perde arkası

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da teknolojideki atıllığa ve bürokrasiye isyan ederek istifasını sunan baş yazılımcı Nicolas Chaillan, yapay zekada Çin'e karşı yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söylemiş ülkesine sert eleştirilerde bulunmuştu. ABD ile Çin arasındaki rekabet Tayvan-Çin arasındaki gerginlik ile yeninden gündeme gelirken Chaillan'ın istifasının perde arkası da ortaya çıktı.









İSTİFA EDİP ABD'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Pentagon'da teknolojideki atıllığa ve bürokrasiye isyan ederek istifasını sunan baş yazılımcı Nicolas Chaillan, yapay zekada Çin'e karşı yarışın kaybedilmek üzere olduğunu söylemiş, ABD'ye sert eleştirilerde bulunmuştu.







"Financial Times" gazetesine konuşan Chaillan, 2 Eylül'deki istifasının ABD ordusunda teknolojik dönüşümdeki yavaşlığı protesto amacı taşıdığını belirterek Çin'in ABD'yi geçişini seyretmeye tahammül edemediğini söylemişti.

Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden." dedi.



PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmelerin perde arkasında yaşananlar merak edilirken A Haber'e konuşan Askeri Stratejist Abdullah Ağar, "ABD kendi içine kapanma eğilimine girdi. Siber mücadeleyi bunun içerisine konumlandırmak gerekiyor. Şimdi siber bir taarruzla karşı karşıya kalıyor ama bu siber taarruza karşı kendi varlıklarını, kendi stratejik yığınağını koruyamıyor." dedi.

ÇİN KENDİ BÖLGESİNDE ABD TÜM KÜREDE ETKİNLİK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Ağar, "ABD'nin 800 milyar dolar seviyesinde bir savunma harcaması varken Çin'in bu 200 milyar dolara bile ulaşmış değil. Ancak Çin sadece kendi alanında etkin olmaya çalışırken ABD bütün küre üzerinde etkili olma gayreti olma hedefinde ve bu şu anda yetmiyor" ifadelerini kulandı.







ÇİN TEKNOLOJİYİ CASUSLUK YOLUYLA TRANSFER EDİYOR

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ise, "Yeni teknoloji üreteceği uçakların yani 5. nesil uçakların çalışmasını yaparken Çin, ABD'den teknoloji transfer ediyor, istihbarat yoluyla, casusluk yoluyla bunlar temin ediyor." dedi.





UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ: İKİ ÜLKE SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Çin ve Tayvan arasında son bir aydır yaşanan gerginlik dünya gündeminden düşmek bilmiyor. İki ülkenin birbirleri hakkında yaptıkları karşılıklı sert açıklamalar bir yana, Çin'in sürekli olarak savaş uçaklarıyla Tayvan hava sahasını ihlal etmesi ve ABD'nin Tavyanlı askerlere eğitim verdiğinin ortaya çıkması adeta bardağı taşıran son damlalar oldu...



Çin ordusu haftalardır Tayvan hava sahasına savaş uçaklarını sokup adeta gözdağı veren bir şov yaparken Devlet Başkanı Şi Cinping de Tayvan'ı kendi topraklarına katıp 'tek bir Çin' yaratmak istediklerini açıklamıştı.



Tayvan ise bunun Çin'in alacağı bir karara değil Tayvan halkının seçimi olacağını bildirerek bu reste karşılık vermişti.



Çin'den gelen son uydu görüntüleri ise savaş söylentilerini ve korkusunu doğrular nitelikte. İngiliz medyasında yer alan habere göre Çin'in Tayvan'ı işgal etme planları doğrultusunda askeri üslerini geliştirdiği ortaya çıktı. Ülkenin Tayvan'ı gören güneydoğu kıyılarındaki üç ayrı askeri üste yapılan değişiklikler ve iyileştirme çabaları uygu görüntüleriyle kanıtlandı.



Planet Labs tarafından elde edilen ve ABD askeri sitesi The Drive'da yayınlanan uygu fotoğraflarında askeri üslerde yeni binaların inşa edildiği, apronların genişletildiği ve sığınak şeklinde depoların yapıldığı açıkça görülüyor.







Askeri üslerin konumu (Görsel Daily Mail.com)



1980'lerde yapımına başlanan bu üslerdeki yeni çalışmaların 2020'nin başında başladığı ve Koronavirüs salgını boyunca devam ettiği açığa çıktı.

Görüntülerden Longtian adlı üssün genişletildiği ve hava savunma sistemlerine adapte edildiği anlaşılırken en az 5 sığınak ve yeni yönetim binalarının ortaya çıktığı da gözlerden kaçmadı.





Bir diğer askeri üs Huian'da ise hava araçlarını koruyacak bomba korumalı hangarlar yapıldığı ve mühimmat depolarının inşa edildiği ortaya çıktı.

Üçüncü üs olan Zhangzhou'da da yapımı yeni bitirilmiş bir hava savunma sistemi ve birkaç yeni bina görülüyor.



Antony Wong Tong adındaki bir askeri uzman, South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada bu iyileştirme çalışmalarının Çin tarafından Tayvan'la girilecek bir askeri çatışma durumunda kullanılmak üzere hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.