SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 09:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 10:04

ABD Başkanı Joe Biden'ı sosyal medyadan tehdit eden kişi FBI tarafından öldürüldü

ABD'de Joe Biden'ı sosyal medya üzerinden tehdit eden Craig Deleeuw Robertson isimli kişi FBI tarafından öldürüldü. ABD basınında yer alan habere göre, Utah kentinde Craig Deleeuw Robertson isimli şahsın sosyal medya hesabından, Biden'ın kenti ziyareti öncesi ABD Başkanı'na tehditkar paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Başkan Joe Biden'ı tehdit eden bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan habere göre, Utah kentinde Craig Deleeuw Robertson isimli şahsın sosyal medya hesabından, Biden'ın kenti ziyareti öncesi ABD Başkanı'na tehditkar paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.




Bunun üzerine harekete geçen FBI, sabah saatlerinde Robertson'ın evine baskın düzenledi. Baskın sırasında Robertson'un, ekipler tarafından tutuklanmak isterken vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Robertson'ın pazartesi günü sosyal medya hesabında Biden'ın Utah'a geleceğini duyduğunu ve bir kamuflaj giysisi çıkarıp "M24 keskin nişancı tüfeğinin tozunu temizlemeyi" planladığını yazdığı da belirtildi.




"SUİKAST İÇİN DOĞRU ZAMAN"
Öte yandan yetkililer, Robertson'ın 2022 yılının eylül ayından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala!!!" ifadelerini kullandığı da aktardı.




FBI'dan yapılan açıklamada, "Olay, özel ajanların bir konutta tutuklama ve arama emirlerini yerine getirmeye çalışmasıyla başladı" denilirken, olayın FBI'ın Teftiş Bölümü tarafından incelendiği bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı! (Videolu) Korkunç kazadan ilk görüntüler!
10.08.2023Perşembe
10 AĞUSTOS 2023 VALİ ATAMALARI TAMAMI FULL LİSTE RESMİ GAZETE!
10.08.2023Perşembe
Başkan Erdoğan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili resti dünya basınında!
10.08.2023Perşembe
MSB acı haberi duyurdu: 5 askerimiz şehit oldu! | Son dakika şehit haberleri 2023
10.08.2023Perşembe
İstanbul için özel deprem yasası geliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı
09.08.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Başkan Erdoğan’ın imzasıyla valiler kararnamesi yayımlandı! 57 il valiliğine yeni atama 02:11
57 il valiliğine yeni atama
10.08.2023Perşembe
Tunceli’de Ekrem İmamoğlu’na tepki: ‘’Neden Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkıyorsun?’’ 00:36
Tunceli’de Ekrem İmamoğlu’na tepki
10.08.2023Perşembe
CHP’li Onursal Adıgüzel ‘seçimi hile hurda ile kazandılar’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle yalanladı: Oy hırsızlığı görmedik 00:02
CHP’li Onursal Adıgüzel Kemal Kılıçdaroğlu’nu böyle yalanladı
10.08.2023Perşembe
10 AĞUSTOS 2023 VALİ ATAMALARI TAMAMI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! 01:12
57 ilin valisi değişti
10.08.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA