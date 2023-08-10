ABD'de Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Başkan Joe Biden'ı tehdit eden bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.



ABD basınında yer alan habere göre, Utah kentinde Craig Deleeuw Robertson isimli şahsın sosyal medya hesabından, Biden'ın kenti ziyareti öncesi ABD Başkanı'na tehditkar paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.







Bunun üzerine harekete geçen FBI, sabah saatlerinde Robertson'ın evine baskın düzenledi. Baskın sırasında Robertson'un, ekipler tarafından tutuklanmak isterken vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Robertson'ın pazartesi günü sosyal medya hesabında Biden'ın Utah'a geleceğini duyduğunu ve bir kamuflaj giysisi çıkarıp "M24 keskin nişancı tüfeğinin tozunu temizlemeyi" planladığını yazdığı da belirtildi.







"SUİKAST İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Öte yandan yetkililer, Robertson'ın 2022 yılının eylül ayından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe, sonra Kamala!!!" ifadelerini kullandığı da aktardı.







FBI'dan yapılan açıklamada, "Olay, özel ajanların bir konutta tutuklama ve arama emirlerini yerine getirmeye çalışmasıyla başladı" denilirken, olayın FBI'ın Teftiş Bölümü tarafından incelendiği bildirildi.