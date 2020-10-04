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ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı
04.10.2020 02:46

ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı yeni videoda 'daha iyi hissettiğini, gelecek birkaç günün gerçek test olacağını' dile getirdi.


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