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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a ırkçı hareket!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a ırkçı hareket!
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.


ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris'in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris'in hareketini "utan verici" ve "hakaret" olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının "ırkçılık" olarak görüleceğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise, Harris'in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris'in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.

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