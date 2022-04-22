RAMAZAN İMSAKİYE
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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'dan Emine Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gerçek bir çevre şampiyonu

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans'dan Emine Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gerçek bir çevre şampiyonu
22.04.2022 09:44

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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Değişikliği Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan Timmermans ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ın Timmermans ve heyetiyle görüşmesinde çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı. Emine Erdoğan görüşmede, çevre ve sıfır atık konusunun yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesinin ve çevre konusunda uluslararası işbirliklerinin önemine dikkati çekti.

Timmermans ise Emine Erdoğan'ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Küresel boyutta plastik kullanımının azaltılması konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Timmermans'a "Sıfır Atık", "Sıfır Atık Mavi" projelerine ilişkin bilgi verildi, Timmermans da organik gübre konusunda yürüttükleri projeleri anlattı.

Timmermans, Emine Erdoğan'a AB Türkiye delegasyonunun desteklediği yerel üretim atölyelerinde tasarlanan Isparta'dan doğal oda kokuları ve Ankara tiftiğinden şal hediye etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Timmermans, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık konusundaki çalışmalarının gerçek bir çevre şampiyonu yaptığı ve Türkiye'nin iklim tutkusuna öncülük eden First Lady Emine Erdoğan ile harika bir sohbet. Tekstil ve akıllı tarımdan kaynaklanan mikroplastikleri azaltmak için Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini tartıştık" ifadelerine yer verdi.

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