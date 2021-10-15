A Haber’i işgale giden darbecilere yol verdiler: İki haine müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber'i işgale giden FETÖ'cü askerlere polislerin kapattığı yolu açtırdıkları gerekçesiyle polis müdürü Sait Yalçın ve polis amiri Şükrü Özbek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. O dönem Beşiktaş'ta bulunan A Haber binasını işgale kalkışan darbeciler yargılanmış ve müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, dönemin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın ve Emniyet Amiri Şükrü Özbek'in darbeci askerlere, polislerin kapattığı yolu açtırdıkları tespit edildi. İddianameye göre, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan birliklerden biri A Haber'i susturmak için gönderildi.

Bu birlik, yoğunluk nedeniyle TEM'de vatandaşlar ve polisin yolu kapatmasıyla ilerleyemedi. O sırada polislerin başındaki Özbek, darbeci askerlere hiçbir şey söylemeden bekledi. Özbek yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, emrindeki polislere "Siz ne yapıyorsunuz, kimden emir aldınız? Kaldırın silahlarınızı! Kimin kimden olduğu belli değil daha. Geri çekiliyoruz" dedi. Tereddüt eden polislere de "Verilen emir sorgulanmaz, devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüş, gidiyoruz" diyerek talimat verdi.

Özbek bu şekilde önce polis memurlarının yoldan çekilmelerini, ardından darbeci askerlerin yoldan geçmelerini sağladı. İkinci bir noktada tekrar polise ve vatandaşa takılan askerlerin açtığı ateşte Servet Asmaz şehit oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede Sait Yalçın ve Şükrü Özbek hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Kanunsuz emirlere uyup darbecilere yolu açan 12 polis memurunun durumlarının değerlendirmesi için de ek bir iddianame hazırlandı.