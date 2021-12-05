Haberler Haber Videoları A Haber’den Said Nursi açıklaması: Savcı Cihan Ergün’ün sözlerini kabul etmiyoruz

A Haber’den Said Nursi açıklaması: Savcı Cihan Ergün’ün sözlerini kabul etmiyoruz

A Haber’den Said Nursi açıklaması: Savcı Cihan Ergün’ün sözlerini kabul etmiyoruz
05.12.2021 00:03 - Son Güncelleme: 05.12.2021 00:22
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 32. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:29
Gönül Dağı 43. bölüm ön izleme...
Ana Sayfa 00:50
İşgalçi İsrail güçleri, 1...
Ana Sayfa 01:02
Masumlar Aparmanı 50. bölüm...
Ana Sayfa 00:36
4 Aralık vaka ve vefat tablosu...
Ana Sayfa 05:37
Ecel halı sahada yakaladı!
Ana Sayfa 01:04
ABD istihbaratından sızdı!...
Ana Sayfa 01:01
Üç Kuruş 6. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 01:13
Taksiciyle tartışan kadın...
Ana Sayfa 00:24
Güzel oyuncu Melis Minkari'nin...
Ana Sayfa 02:07
Başkan Erdoğan, cezaevine...
Ana Sayfa 01:05
Aziz’in Efnan’ın Simay...

Geçtiğimiz Cuma gecesi, 15 Temmuz FETÖ’cü kalkışmasının kilit ismi Adil Öksüz’ü sorgulayan dönemin savcısı Cihan Ergün yaşananları A Haber yayınında anlattı. Savcı canlı yayında ‘Said Nursi’ hakkında tepki çeken sözler sarf etti. A Haber’den ve program esnasında canlı yayında olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman’dan konuya ilişkin açıklama geldi. A Haber sunucusu Hikmet Öztürk ‘Kurumsal olarak özür diliyoruz” derken Nazif Karaman, “Üzgünüz ve asla tasvip etmediğimiz sözler. Dün yaşananlardan dolayı üzülenler ve tepki gösterenler var. Buna da sebep olduğumuz için özür diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA