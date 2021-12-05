A Haber’den Said Nursi açıklaması: Savcı Cihan Ergün’ün sözlerini kabul etmiyoruz

Geçtiğimiz Cuma gecesi, 15 Temmuz FETÖ’cü kalkışmasının kilit ismi Adil Öksüz’ü sorgulayan dönemin savcısı Cihan Ergün yaşananları A Haber yayınında anlattı. Savcı canlı yayında ‘Said Nursi’ hakkında tepki çeken sözler sarf etti. A Haber’den ve program esnasında canlı yayında olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman’dan konuya ilişkin açıklama geldi. A Haber sunucusu Hikmet Öztürk ‘Kurumsal olarak özür diliyoruz” derken Nazif Karaman, “Üzgünüz ve asla tasvip etmediğimiz sözler. Dün yaşananlardan dolayı üzülenler ve tepki gösterenler var. Buna da sebep olduğumuz için özür diliyoruz.” İfadelerini kullandı.