A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Dr. Fatma Aksal: Diyarbakır Anneleri’ni anmadan geçmeyeceğim

A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Dr. Fatma Aksal, ‘’ Kadına karşı şiddetten bahsederken Diyarbakır Anneleri'ni anmadan geçemeyeceğim. Bir anneyi evladından ayırmaktan daha büyük bir şiddet olamaz. Meclis'teki çalışmalarımıza gelince de, hiçkimsenin şüphesi olmasın; bugüne kadar kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik yaptığımız kazanımları kaybetmeyeceğiz. Bunu çok daha ileriye taşıyacağız. Bizim kadına karşı şiddeti önlemek için Avrupa Konseyi'ne söz vermemize gerek. Biz ülke olarak bir şiddetin önlenmesi için gerekli iradeye sahibiz, kanunları ve yönetmelikleri yapacak güce de sahibiz.’’ dedi