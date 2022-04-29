RAMAZAN İMSAKİYE
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“A Haber rezil oldu” Kırpılmış görüntü üzerinden yaygara koparanlar işte size gerçek

“A Haber rezil oldu” Kırpılmış görüntü üzerinden yaygara koparanlar işte size gerçek
29.04.2022 08:52

OTOMATİK OYNAT

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A Haber, motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden sosyal medya trollerince günlerce linç edildi. Kırpılmış görüntü üzerinde “A Haber muhabiri rezil oldu” diye yaygara koparıyorlar. Güya muhabiri bozduğu söylenen Eylem Onler’in “Arkadaşlar bu videodaki olaylar Murat’ın fikriyle oluşturduğumuz bir kurgu. Biz çekerken güldük, eğlendik” diye paylaşım yapmasına rağmen linç devam ediyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında gerçekleri kaleme aldı.

Haber Videoları

Son birkaç gündür sosyal medyada hem A Haber hem de deneyimli muhabir Murat Dada, motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden hunharca linç ediliyor.

Görüntülerde Murat Dada, motosikletleri tanıtıyor ama stand görevlisi Eylem Onler, onun her lafını bölüp bozuyor.

Muhabir, "Bu motosiklet minyatür" diyor, Onler "Hayır minyatür değil" diyor. Muhabir diğer motosiklete geçiyor, "Bu motosiklet amatörler için" diyor, Onler "Hayır profesyoneller için" deyip yine bozuyor.


Ve bu kırpılmış görüntü üzerinde "A Haber muhabiri rezil oldu", "Oh içimin yağları eridi", "İyi oldu a Haber'e" gibi yorumlar yazılıyor.

Oysa o kesilip biçilen 10-15 saniyelik kısımda bile muhabirin Eylem Onler'le anlaşıp eğlenceli, ilginç bir sunum yaptığı anlaşılıyor. Haberin tamamını izlediğinizde de Murat Dada'nın gerçekten keyifli bir haber hazırladığı görülüyor.


Güya muhabiri bozduğu söylenen Eylem Onler de sosyal medya hesabından "Arkadaşlar bu videodaki olaylar Murat'ın fikriyle oluşturduğumuz bir kurgu. Biz çekerken güldük, eğlendik" diye paylaşım yaptı.

GERÇEK YERİNE YALAN!
Yani a Haber, kendisinin yaptığı mizah yüzünden linç edildi iyi mi? Bazı haber siteleri bile bile bu linçe ortak oldular "10 sözünden 9'u yalan a Haber'i düzelten kadın" diye yalan haber yaptılar.

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