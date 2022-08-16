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A Haber' e saldırdılar: İşte linç çetesi ve 'çizme' meselesinin aslı

A Haber' e saldırdılar: İşte linç çetesi ve 'çizme' meselesinin aslı
16.08.2022 14:14

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Dün öğleden sonra Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin hayatını kaybetti şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon çeteleri çizme giyerek önlem alan A Haber muhabirini hedef gösterdi. Başta ODA TV'nin ve CHP medyasının 'A Haber ekibi selin olmadığı bölgede sarı çizme giydi' iddiasıyla pompaladığı kirli algı muhabirin yayınıyla boşa çıktı. A Haber muhabiri Ankara'daki yağmur ve selden etkilenmemek için çizme ve yağmurluk giyiyor. Yağmur ve selin olduğu anda yağmurlukla, yağmurun olmadığı anda ise yağmurluksuz yayın yapıyor. Öte yandan yayında çizmeler de görünmüyor. İşte o görüntüler...

Haber Videoları
Dün öğleden sonra Ankara'da etkili olan ve 1 kişinin hayatını kaybetti şiddetli yağış ve fırtınayı görmezden gelen operasyon çeteleri çizme giyerek önlem alan A Haber muhabirini hedef gösterdi. Başta ODA TV'nin ve CHP medyasının 'A Haber ekibi selin olmadığı bölgede sarı çizme giydi' iddiasıyla pompaladığı kirli algı muhabirin yayınıyla boşa çıktı. A Haber muhabiri Ankara'daki yağmur ve selden etkilenmemek için çizme ve yağmurluk giyiyor. Yağmur ve selin olduğu anda yağmurlukla, yağmurun olmadığı anda ise yağmurluksuz yayın yapıyor. Öte yandan yayında çizmeler de görünmüyor. İşte o görüntüler...
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