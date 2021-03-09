9 Mart İstanbul'da su kesintisi! Su kesintisi hangi ilçelerde ve ne zaman sona erecek?

Son dakika haberine göre milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren bir haber geldi. İstanbul'da su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da su kesintisi saat kaçta başlayacak? Su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi haberinin detayları.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacağı için, üç ilçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.





Buna göre 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.





17 saatlik kesinti kapsamında su alamayacak bölgeler:

Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.





Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.





Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.



BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'da yağışlı geçen günlerin ardından baraj havzalarındaki su sevileri yükselirken, İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 60.37ye çıktı.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60.37'ye ulaştı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında şu anda 524 milyon metreküp su birikti.





ANCAK GEÇMİŞ YILLARIN GERİSİNDE KALDI

Ancak bu doluluk oranındaki hızlı artış bile geçmiş yılların gerisinde kaldı. 2014'de yaşanan kuraklığın ardından 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 94.94, 2016 yılında 89.04, 2017 yılında 87.78, 2018 yılında 90.25, 2019 yılında 93.28 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen bu yıl tarihteki barajlardaki doluluk oranı da yüzde 63.88 olarak ölçülmüştü.





6 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan iki baraj Papuçdere ve Sazlıdere Barajları oldu. Papuçdere barajında doluluk yüzde 42.42 , Sazlıdere Barajında ise yüzde 32.19 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde 60'lık doluluk oranının üzerinde su biriktiren 6 baraj bulunuyor. Bunlar Ömerli, Büyükçekmece, Kazandere, Elmalı, Darlık ve Istrancalar.





ALİBEYKÖY BARAJI YENİDEN SUYLA DOLDU

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından adeta kuruma noktasına gelen Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 58.20'ye kadar yükseldi. Daha önce kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı alanlar yeniden suyla doldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 73.46

-Papuçdere Barajı yüzde 42.42

-Sazlıdere barajı yüzde 32.19





-Büyükçekmece Barajı yüzde 60.79

-Alibeyköy Barajı yüzde 58.20





-Terkos Barajı yüzde 56.20

-Kazandere Barajı yüzde 60.92

-Elmalı Barajı yüzde 67.54

-Darlık Barajı yüzde 69.75

-Istrancalar Barajı yüzde 72.09