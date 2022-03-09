Haberler Haber Videoları 9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar ne ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar fırtınası uyarısı: Okullar tatil edilebilir

9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar ne ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar fırtınası uyarısı: Okullar tatil edilebilir

9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar ne ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar fırtınası uyarısı: Okullar tatil edilebilir
09.03.2022 09:37

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:18
CHP'li Sezgin Tanrıkulu...
Haber 00:44
Bakan Akar Rus mevkidaşı Şoygu...
Haber 00:35
Biden'dan Rusya itirafı!
Haber 02:04
Akşener, Kadınlar Günü'nde...
Haber 05:41
Gümbür gümbür geliyor!...
Haber 02:42
Makatına torpil yerleştirip...
Haber 01:00
PKK gelini hakkında soruşturma...
Haber 02:59
20 gündür aranan gencin cesedi...
Haber 18:20
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 01:03
Acı haber Tokat'tan geldi! 1...
Haber 01:47
Sel, su baskını...Çok kuvvetli...
Haber 03:14
Kaza mı cinayet mi? Otel...

9 MART HAVA DURUMU | Marmara başta olmak üzere Türkiye yeni bir kar fırtınasıyla karşı karşıya. 10 Mart Perşembe günü Sibirya'dan gelecek olan Aybar kar fırtınasının 3 gün sürmesi bekleniyor. "Gümbür gümbür geliyor" açıklamasında bulunan Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Beyhan, "Ocak normallerine götürecek bir soğuk” ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji kar yağacak illeri ve tarihleri açıklarken, İstanbul ve çevresinde eğitime ara verilme ihtimali de dile getirildi. Ayırca beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul’da her iki havalimanında da uçuşların etkilenmesi bekleniyor. Kar fırtınası için hazırlıklar da yapıldı. İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı başladı.

Haber Videoları
SON DAKİKA