9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar ne ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar fırtınası uyarısı: Okullar tatil edilebilir

9 MART HAVA DURUMU | Marmara başta olmak üzere Türkiye yeni bir kar fırtınasıyla karşı karşıya. 10 Mart Perşembe günü Sibirya'dan gelecek olan Aybar kar fırtınasının 3 gün sürmesi bekleniyor. "Gümbür gümbür geliyor" açıklamasında bulunan Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Beyhan, "Ocak normallerine götürecek bir soğuk” ifadelerini kullandı. Öte yandan Meteoroloji kar yağacak illeri ve tarihleri açıklarken, İstanbul ve çevresinde eğitime ara verilme ihtimali de dile getirildi. Ayırca beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul’da her iki havalimanında da uçuşların etkilenmesi bekleniyor. Kar fırtınası için hazırlıklar da yapıldı. İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı başladı.