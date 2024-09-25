PODCAST CANLI YAYIN
9 katlı binanın çatısı alev alev yandı:3 yaralı
Haberler Haber Videoları

9 katlı binanın çatısı alev alev yandı:3 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 19:08 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 19:08

Batman'da 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi, bu sırada bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat yaptı.

Batman-Siirt Çevre Yolu'nda bulunan 9 katlı binanın çatı katında, akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için takviye olarak bölgeye TOMA ekipleri de yönlendirildi. Binada mahsur kalanlar, yangın merdiveniyle tahliye edildi. Yangında yaralanan 3 kişiye, ilk müdahaleyi, o sırada bölgeden geçen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Canpolat yaptı, gerekli yönlendirmelerde bulundu. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
10 farklı ilden 10 farklı hırsızlık yapan şahıs Nazilli'de yakalandı
25.09.2024Çarşamba
Bursa'da minibüs bisiklet sürücüsüne çarptı
25.09.2024Çarşamba
Whatsapp'tan grup kurup vedalaştı, peçeteye doğum ve ölüm tarihini yazıp ortadan kayboldu
25.09.2024Çarşamba
6 yetiştirici koyun ve koçlarına kavuştu
25.09.2024Çarşamba
Dereyi kirleten CHP'li belediyeye ceza yağdı
25.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Antalya Aksu’da Motosiklet Kazası: 2 ölü! 02:07
Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 ölü!
24.09.2024Salı
İntihar eden TikTok fenomeni Kübra Aykut’un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce... 01:40
TikTok fenomeni Kübra Aykut'un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...
25.09.2024Çarşamba
İzmir Konak’taki kaza kamerada! İşte otomobilin alt geçide uçma anı! 00:12
İzmir Konak'taki kaza anı kamerada: 3 ölü!
25.09.2024Çarşamba
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! İşte son paylaşımları 03:44
TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti!
24.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA