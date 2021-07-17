9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.