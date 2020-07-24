86 yıllık hasret bitiyor! Ayasofya ibadete hazır! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu sözlerle duyurdu!

24.07.2020 10:03

Danıştay kararı ile 86 yılın ardından müzeden cami statüsüne geçen Ayasofya’da ilk namaz bugün kılınacak. Son hazırlıkların tamamlandığını duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "bugün İstanbul'un parolası" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Bugün kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için son hazırlıklar da tamamlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin içindenson görüntüleri paylaştı. İşte "bugün İstanbul'un parolası" sözleri ile Ayasofya Camii'nin içinden görüntüler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske Mesafe Sabır Anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor, Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.