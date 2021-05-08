86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii mahya ile buluştu!

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak mahyanın ışıklarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaktı. Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya kurulduğunun altını çizen Yerlikaya, "Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, bu kutsal mekân mahya ile buluşsun, ışıl ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı" dedi.