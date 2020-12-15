81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte yılbaşı kısıtlamasının detayları...

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan ve 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. İşte yılbaşında uyguşanacak olan kısıtlamanın detayları ve yeni alınan kararlar...

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