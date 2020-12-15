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81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte yılbaşı kısıtlamasının detayları...

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi! İşte yılbaşı kısıtlamasının detayları...
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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan ve 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. İşte yılbaşında uyguşanacak olan kısıtlamanın detayları ve yeni alınan kararlar...


İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
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