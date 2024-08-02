8 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası! Başakşehir karıştı! Öfkeli kalabalıktan linç girişimi!

Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. vatandaşlar tarafından yakalandı. Bir süre darbedilen Y.B.'nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık Y.B.'nin oturduğu binayı taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak vatandaşları dağıttı. Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araca bindirerek polis merkezine götürdü.