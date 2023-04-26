7'li koalisyona miting şoku! Vatandaş Meral Akşener'e de Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilgi göstermiyor | VİDEO

18 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor.

Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.

Partiler, hemen hemen her gün farklı şehirlerde vatandaşlara sesleniyor.

Ancak 7'li koalisyonun mitinglerinin boş kaldığı gözler önüne serildi.

BUGÜN KAYSERİ DÜN BALIKESİR İYİ PARTİ MİTİNGLERİ BOŞ KALDI

Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.

KAYSERİLİLER İLGİ GÖSTERMEDİ

Kayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı. Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti.

Kayseri'deki vatandaşlar, Akşener mitingine ilgi göstermedi. Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

GİTTİKLERİ HİÇBİR İLDE VATANDAŞ İLGİ GÖSTERMİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün de Balıkesir'deydi. Balıkesirli vatandaşlar da Akşener'e koalisyonun beklediği ilgiyi göstermedi. Havadan çekilen alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görüldü.

AFYON'DA KILIÇDAROĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Öte yandan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Afyonkarahisar'da hayatının şokunu yaşadı.

Emniyet ekiplerinin vatandaşları saatler öncesinden meydana almasına rağmen Kılıçdaroğlu gelene kadar miting alanı dolmadı.

Zaman zaman Utku Anıtında ve dağınık şekilde duran vatandaşlara parti yetkilileri tarafından "Sizlerden rica ediyoruz, meydana doğru gelin" anonsu yapılınca bazı partililer duruma tepki göstererek, anonsa ıslıklarla karşılık verdi.

BİR ANDA MEYDAN BOŞALDI

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlar, İYİ Parti ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Adayları ile İl Başkanlarının isimleri okunmaya başlayınca bir anda meydandan ayrılması dikkatlerden kaçmadı.