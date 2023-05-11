7. ortak itirafı: HDP'li Cengiz Çandar'dan özerklik ve mutabakat itirafı!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile yaptığı anlaşmalar, ortaya çıkmaya başladı. HDP'den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçlarını açıkladı.

CHP liderinin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini anlattı. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'na oy verme sebeplerini ise şöyle sıraladı: İyi niyetli bir şekilde Kürtlerin de oy vereceği, seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar bir mutabakat ortaya koydular...