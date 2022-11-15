6'lı masadan Meral Akşener'e 'Hüseyin Baş' vetosu! Ali Babacan anlattı

6'lı masa sekizince toplantısından da krizle kalktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dağıttığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş masanın diğer ortakları tarafından veto edildi. Vetoyu anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan," Şu andaki önceliğimiz masanın hızlanması, odaklanması ve netleşmesi. Başka partileri de katalım ama bunun bir adaptasyon süreci var, uzlaşacak mıyız... Yani zor. Hadi 7 olsun, hadi 8 olsun değil." dedi. Yaşananlar sonrası Meral Akşener'in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.