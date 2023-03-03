6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün yaptığı açıklamalar ile masayı devirdi. Masanın adayının artık Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ortaya kesinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında yaptığı konuşma akıllara geldi. Kılıçdaroğlu o konuşmasında, "Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olmamalı. Eğer olursa nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?" ifadelerini kullanmıştı. İşte viral olan o video...