6'lı koalisyonda CHP ve İyi Parti'nin CB yardımcısı krizi büyüyor! Mansur Yavaş'tan CHP'ye rest

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kavga dövüş yaşanan koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.

Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor.





Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.



Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu oldu.









"AYNI ANDA YAPAMAZLAR KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

Kuşoğlu şunları söyledi;

"14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."





CHP'nin İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını vurgulayan açıklaması sonrası İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi.



İYİ PARTİ'DEN CHP'YE REST: GEREKİRSE YASAL DÜZENLEME YAPARIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili, Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu.

Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" resti çekerek "Kayyumlar hem vali hem belediye başkanlığı yapabiliyorsa, belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.





DERİN KAOS BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE

Adayın belirleneceği süreçte Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti'nin şimdi de aynı ikili üzerinden CHP'yi sıkıştırması derin kaosu bir kez daha açık etti.

YAVAŞ'TAN FLAŞ HAMLE

İki parti arasında yaşanan tartışmalar sonrası CHP'li Mansur Yavaş'tan flaş bir hamle geldi. Yavaş, seçim çalışmalarınI farklı bir sosyal medya hesabından yapacağını duyurdu.







YENİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Yeni bir hesap açtığını duyuran Yavaş, "Sevgili ailem, Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR KRİZ

Mansur Yavaş'ın paylaştığı sosyal medya hesabında, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" şeklinde ifadeler yer aldı. CHP'lilerin söylemleri sonrası Yavaş'tan gelen bu hamle yeni bir krizin işareti olarak yorumlandı.