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6.6'lık depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı

6.6'lık depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı
01.11.2020 19:52

İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye binasının yaşanan son depremde hasar gördüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı.


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