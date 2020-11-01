6.6'lık depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası tedbir amaçlı boşatıldı

İzmir'de merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye binasının yaşanan son depremde hasar gördüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı.