661 milyarlık destek! İşçiden işverene, esnaftan çiftçiye ve emeklilere...

Koronavirüs salgını sürecinde işçiden işverene, esnaftan çiftçiye, emekliye kadar toplumun her kesimi desteklendi. Koruma kalkanı 661 milyar liraya ulaştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Pandemi sürecinde işçiden işverene, esnaftan çiftçiye, emekliye kadar toplumun her kesimi desteklendi.
ESNAFA:
■ 848 bin esnafa uygun şartlarda kredi açıldı.
■ 1.2 milyon esnafa 4.4 milyar liralık ciro, kira desteği verildi.
■ 1.3 milyon esnafa 4.6 milyar liralık hibe desteği başlatıldı.
■ 219 milyar liralık vergi ve prim ödemeleri ertelendi.
EMEKLİYE
■ En düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye yükseltildi.
■ Maaş artışından 645 bin emekli yararlandı.
■ Emekli ikramiyelerine zam yapıldı, 1.100 TL oldu.
ÇİFTÇİYE
■ Çiftçilerin ürünlerinin alım fiyatları açıklandı. TMO devreye girdi.
■ Kuraklıktan zarar görenlerin banka ve kooperatif borçları ertelendi.
SOSYAL DESTEK
■ 800 bin vatandaşa 6 ay ödemesiz nakit desteği kredisi verildi.
■ 7 milyon haneye sosyal destek ödemeleri yapıldı.
■ Tüm sosyal ödemelerin toplamı 181 milyar lirayı buldu.
ÇALIŞANA
■ 3.7 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi.
■ 1 milyon vatandaş işsizlik ödeneği aldı.
■ 2.8 milyon çalışana nakdi ücret desteği verildi.
■ Çalışana ödemeler 67.5 milyar liraya ulaştı.
FİRMALARA
■ 400 bin firmaya uygun şartlarda kredi kullandırıldı.
■ Nakit desteği kredilerinin toplamı 315 milyar lirayı buldu.
■ Vergi ve prim ödemeleri ertelendi.
■ Birçok sektörde KDV oranları düşürüldü.
■ Kısa çalışma ödeneği ile işyerleri desteklendi.
■ Toplam 26 milyar liralık vergi, 4 milyar liralık primden vazgeçildi.
■ Nefes Kredisi hayata geçirildi.