661 milyarlık destek! İşçiden işverene, esnaftan çiftçiye ve emeklilere...

Koronavirüs salgını sürecinde işçiden işverene, esnaftan çiftçiye, emekliye kadar toplumun her kesimi desteklendi. Koruma kalkanı 661 milyar liraya ulaştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.