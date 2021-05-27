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661 milyarlık destek! İşçiden işverene, esnaftan çiftçiye ve emeklilere...

661 milyarlık destek! İşçiden işverene, esnaftan çiftçiye ve emeklilere...
27.05.2021 11:35
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Koronavirüs salgını sürecinde işçiden işverene, esnaftan çiftçiye, emekliye kadar toplumun her kesimi desteklendi. Koruma kalkanı 661 milyar liraya ulaştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.


Pandemi sürecinde işçiden işverene, esnaftan çiftçiye, emekliye kadar toplumun her kesimi desteklendi.


ESNAFA:
■ 848 bin esnafa uygun şartlarda kredi açıldı.
■ 1.2 milyon esnafa 4.4 milyar liralık ciro, kira desteği verildi.
■ 1.3 milyon esnafa 4.6 milyar liralık hibe desteği başlatıldı.
■ 219 milyar liralık vergi ve prim ödemeleri ertelendi.


EMEKLİYE
■ En düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye yükseltildi.
■ Maaş artışından 645 bin emekli yararlandı.
■ Emekli ikramiyelerine zam yapıldı, 1.100 TL oldu.


ÇİFTÇİYE
■ Çiftçilerin ürünlerinin alım fiyatları açıklandı. TMO devreye girdi.
■ Kuraklıktan zarar görenlerin banka ve kooperatif borçları ertelendi.


SOSYAL DESTEK
■ 800 bin vatandaşa 6 ay ödemesiz nakit desteği kredisi verildi.
■ 7 milyon haneye sosyal destek ödemeleri yapıldı.
■ Tüm sosyal ödemelerin toplamı 181 milyar lirayı buldu.


ÇALIŞANA
■ 3.7 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi.
■ 1 milyon vatandaş işsizlik ödeneği aldı.
■ 2.8 milyon çalışana nakdi ücret desteği verildi.
■ Çalışana ödemeler 67.5 milyar liraya ulaştı.



FİRMALARA
■ 400 bin firmaya uygun şartlarda kredi kullandırıldı.
■ Nakit desteği kredilerinin toplamı 315 milyar lirayı buldu.
■ Vergi ve prim ödemeleri ertelendi.
■ Birçok sektörde KDV oranları düşürüldü.
■ Kısa çalışma ödeneği ile işyerleri desteklendi.
■ Toplam 26 milyar liralık vergi, 4 milyar liralık primden vazgeçildi.
■ Nefes Kredisi hayata geçirildi.

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