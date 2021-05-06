'650 milyon TL' nereye harcandı? CHP’nin istifa eden avukatı Mustafa Kemal Çiçek A Haber’de açıkladı

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında kritik açıklamalarda bulundu. Çiçek, CHP'ye "3 yılda 650 milyon TL’yi nereye harcadınız?" sorusunu sordu. Çiçek, "650 milyon lira İnce'ye ambargo uygulayan kanallara aktarıldı" dedi.

Mustafa Kemal Çiçek, "İnce'ye yapılan bağışlar manipüle edildi" açıklamasını yaptı. Çiçek, CHP'ye "Hangi TV kanallarına para aktardınız? Bunu açıklayın" çağrısı yaptı.

CHP'NİN ANKETÇİSİ KEMAL ÖZKİRAZ'IN PAYINA 650 MİLYON'DAN NE KADAR DÜŞTÜ?

Akıllara sahada değil de masa başından anket uydurup medyaya servis eden CHP'nin kadrolu anketçisi Kemal Özkiraz geldi. Çiçek'in bahsettiği 650 mİlyon TL'den Özkiraz'ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma Şirketi'ne ne kadar peşkeş çekildiği ise henüz açıklanmadı.

ÖZKİRAZ'A KENDİ YANDAŞLARI BİLE GÜVENMİYOR

TİP'li Ahmet Şık, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından Avrasya'nın anketi ile ilgili, "Aynı şirket lider adı vererek soru yönelttiğini belirttiği 1 Mart tarihli çalışmasında Sarıgül için % 1,6 Muharrem İnce için % 1,5 oy oranı belirlemişti. Seçmen 10 günde bilinçlendi mi yoksa lider adı verilmeyince partilerin esamisi okunmuyor mu? Ya da çalışma mı güvensiz?" sözlerini kullanmıştı. Özkiraz, İnce'ye karşı da manipülatif anketler yapıyor.

"TELE 1 İNCE'YE KÜFÜR ETTİ"

Çiçek, "650 milyon lira İnce'ye ambargo uygulayan kanallara aktarıldı" dedi.

"İNCE'Yİ TASFİYE ETMEK İSTEDİLER"

CHP'deki Bizans oyunları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mustafa Kemal Çiçek, "Cumhurbaşkanı adayı yapılarak İnce tasfiye edilmek istendi" diye konuştu.

"HDP BARAJI GEÇİNCE HAVAYA UÇTU"

Çiçek, "Özgür Özel, Muharrem İnce yüzde 30'u geçince koltuğuna yapıştı." açıklamasını yaptı.

SEÇİM GECESİ CHP'DE NELER YAŞANDI?

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, seçim süreci ve sonrası yaşananlara değinen Mustafa Kemal Çiçek, "Seçim gecesinden itibaren İnce'ye saldırı başladı" ifadelerine yer verdi. Çiçek, "CHP'nin dış politikası milli değil" eleştirisini yöneltti.

"CHP'DE DELEGELER BASKI ALTINDA"

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "(CHP) Delege yapısı değişti, İnce'ye yakın isimler tasfiye edildi." dedi.