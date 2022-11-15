65 operasyonel tim peşlerinde... Tunceli'de PKK'ya Eren Abluka!

Terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldı.

65 OPERASYONEL YİM GÖREV YAPIYOR

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel 65 operasyonel tim görev alıyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen (23) farklı noktada PKK terör örgütünün 1'i sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde;

- (9) adet AK-47 Piyade Tüfeği,

- (730) adet çeşitli çaplarda mühimmat,

- (10) adet roketatar mühimmatı,



- (18) adet Piyade Tüfeği şarjörü,

- (3) adet EYP yapımında kullanılan telsiz,

- (12) adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu,



- (1) adet dürbün,

- (45) adet ameliyat malzemesi,

- (11) adet ameliyat aleti,

- (10) adet serum,

- (110) adet enjektör,

- (200) adet neşter,

- (12) adet ameliyat makası,



- (4) adet şırınga,

- (90) adet sargı bezi,

- (4) çift ameliyat eldiveni,

- (2) adet oksijen maskesi,

- (3) adet kar elbisesi



- (400) metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.