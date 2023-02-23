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65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler

65 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'in bilirkişi inceleme raporu ortaya çıktı! Ölüm oteliyle ilgili skandal gerçekler
23.02.2023 16:57

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Son dakika haberi | Asrın felaketinde Adıyaman'da yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Grand Isias Otel'in bilirkişi raporları ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında enkazda yapılan incelemede, kiriş donatılarının az olduğu ve 35 santimetre arayla etriye atıldığı tespit edildi. Ayrıca yapıya ait döşemelerin asmolen sistemi ile yapıldığı ancak tali kirişlerin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı belirlendi.

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