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60 yaş üstünün aşılanması başladı

60 yaş üstünün aşılanması başladı
29.03.2021 10:52
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Son dakika haberine göre aşılamada 2. aşamanın 2. grubuna geçildi. 60 yaş üstü ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşı randevuları açıldı. Bu grubun aşılaması sabah itibarıyla başladı. Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon 794 bin dozdan fazla aşı yapıldı. 6 milyon 500 binden fazla kişiye 2 doz aşı yapıldı.


Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.


Risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanlar da bu aşamada öncelikli aşı olabilecek.


Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından oluşturulan takvim doğrultusunda Türkiye aşılamada 2. aşamanın 2. grubuna geçti.


Kriterlere uygun olanlar, e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alabilecek.


RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

http://covid19asi.saglik.gov.tr



14 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI
Türkiye'de 14 milyon 794 bin dozdan fazla aşı yapıldı. 6 milyon 500 binden fazla kişiye 2 doz aşı yapıldı.



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